ABD'deki davada FETÖ'cü tanık skandalı

17 Aralık döneminde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele bölümünde “komiser yardımcısı” olarak görev yaptığını, halen de ABD'de yaşadığını mahkemede beyan eden Hüseyin Korkmaz, kendisini 17 Aralık operasyonlarını yürüten ekibin “şefi” olarak tanıttı.

Oysa Korkmaz, 17 Aralık sonrasında tutuklanmış, 17 ay cezaevinde kalmış, verdiği ifadesinde “17-25 Aralık dosyalarında tek bir parafım yoktur. Ben neden 17 aydır tutukluyum?” İfadesini vererek serbest kalmıştı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Korkmaz, New York Güney Bölge Federal mahkemesinde verdiği ifadesinde ise, Türkiye'deki bu sözleriyle tamamen çelişen bir tablo çizdi. 2010 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra ekonomik suçlarla mücadele biriminde şef olarak göreve başladığını, emrinde çalışan önce 3, ardından da 4 personel bulunduğunu söyleyen Korkmaz iki yıl sonra ise, müdürlükteki “proje” ve “yolsuzluk” birimlerinin birleştirilmesiyle, “yolsuzluk ve proje birim şefi” olduğunu, bu kez 8 memurla çalıştığını anlattı.

“Savcılığın tanığı” olarak kürsüye gelen, Savcının sorduğu sorulara karşılık 17 Aralık operasyonundaki “şüphelilerin” kimler olduğunu, operasyonun nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla anlatan Hüseyin Korkmaz, operasyon öncesinde şüphelilerin “teknik takip, fiziki takip, email izlemesi, telefon dinlemesi” aracılığıyla izlenip, kanıt toplandığını anlattı.

“ŞÜPHELİ” OLARAK KİMLERİ GÖRDÜKLERİNİ ANLATTI

17 Aralık sonrasında İstanbul'dan Hakkari'ye atandığını da anlatan Korkmaz, 17 Aralık'ta hakkında operasyon yapılan bakanlar ve üst düzey bürokratlarla, Reza Zarrab ve ekibinin isimlerini tek tek “şüpheli” olarak saydı. Korkmaz, “17 Aralık tarihindeki operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Ancak şüpheli listesinde hatırladığım kadarıyla 50-100 isim vardı” dedi.



AYAKKABI KUTULARI FOTOĞRAFLARI DELİL OLDU

New York Güney Bölge Federal Savcılığı, 17 Aralık operasyonu sırasında Türk kamuyonuda büyük tartışma yaratan, Süleyman Aslan'ın evinden çıkan içi para dolu ayakkabı kutularını delil olarak mahkemeye sunup, Hüseyin Korkmaz'a bu fotoğrafların nerede çekildiği, istihbaratının nasıl aldındığı gibi konularda sorular yöneltti.

Benzer şekilde, Reza Zarrab'ın elinde bir paketle İstanbul Ortaköy'deki Avrupa Birliği Bakanlığı ofisine gelişine ilişkin teknik takip fotoğrafı ile, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e para götürürken görüntülenen kuryelerin fotoğrafları da kanıt olarak jüriye sunuldu. Fotoğraflardan birinde, kuryelerin taşıdığı paraların görevli polisler tarafından çantadan çıkarılıp, görüntülendiğine ilişkin bir görüntü de kanıt olarak jüriye gösterildi.

Savcılığın sunduğu fotoğraflar arasında Zarrab'ın şirketlerinde çalışan Murat Öziş adlı çalışanın TÜRGEV önünde elinde bir çantayla çekilmiş fotoğraf da yer aldı.

ATİLLA'NIN AVUKATLARI DA SORGULAYACAK

Hüseyin Korkmaz, Savcılık sorgusu bittikten sonra Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları tarafından da sorgulanacak.