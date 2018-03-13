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  3. 13 Mart 2018 18:59

ABD'deki hırsızlığa İtalya'dan tepki gösterdi

Araştırmacı ve akademisyen Dr. Işıl Acehan, ABD'deki bir üniversiteye sunulan tezde kendi tezinden alıntılar yapıldığını sosyal medyadan duyurarak isyan etti.

ABD'deki hırsızlığa İtalya'dan tepki gösterdi
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Araştırmacı ve akademisyen Dr. Işıl Acehan, Amerika'daki bir üniversiteye sunulan tezde, 2011'de hazırladığı kendi master tezinden intihal yapıldığını sosyal medya hesabından duyurarak duruma tepki gösterdi. Daha önce de bir 'doçent' tarafından makalesinden intihal yapıldığını belirten Dr. Acehan, 'Bıktım bunlardan' diyerek BilkentÜniversitesi, Tarih bölümündeki yüksek lisansı için hazırladığı tezini kopyalayan kişiyi ve tezin verildiği üniversiteyi de deşifre edeceğini açıkladı.

Işıl Acehan, ABD'ye Osmanlı göçleri ve Osmanlı dönemi Türk-Amerikan diplomatik ilişkileri üzerine yaptığı araştırmalarla biliniyor. Zaman zaman yerli ve yabancı arşivlerden bularak paylaştığı yakın tarihe ilişkin görüntü ve belgeler de sosyal medyada geniş yer buluyor. İtalya'nın Bologna şehrindeki 'Fondazione Per Le Scienze Religiose' adlı enstitüde post-doktora çalışmalarını sürdüren İtalya'da devam eden Acehan, son paylaşımında Bilkent Üniversitesi'ndeki yüksek lisans tezinden 'çalınarak' hazırlanan ve Amerika'daki bir üniversiteye sunulan master tezini deşifre etti.

Dr. Acehan, gerekli adımları atacağını belirterek olayı hesabından şöyle duyurdu: 

'Amerika'da bir üniversitede bir Türk'ün yakın tarihte yazdığı master tezinde, benim master tezimin nerdeyse yarısını aşırdığını buldum şimdi. Üstelik tezimi yanlış tarihli vermiş. İngilizcesi korkunç tezin çünkü cümleleri 'Paraphrase'(anlamını bozmadan cümlenin yapısını değiştirmek) etmeye çalışmış çakılmasın diye!! Üstelik çeşitli yerlerde yayınladığım görselleri kullanıp kaynak belirtmemiş...  Benim master tezimde, doktora tezimde, yayınladığım makalelerde yazdıklarımı yapıştırıp "I concluded this" (Bu kanaate vardım) diye vermiş her yerinde tezin bir de! Maşallah! Ama bıktım vallahi artık bu olaylardan... Bir doçent de yayınlanmış makalemi copy paste yapıp kitap bölümü yapmıştı.'

Milliyet

doktor , hırsızlık , amerika , tez , italyan
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