ABD'deki Türkevi saldırganına denetimli serbestlik

ABD'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran sanık Recep Akbıyık hakkında denetimli serbestlik kararı verildi.

New York Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılan Recep Akbıyık hakkında 'soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme' suçlamalarının okunmasının ardından denetimli serbestlik kararı açıklandı.

Türkevi'ne yaklaşma yasağı

Yargıç, Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşmasını yasakladı.

Akıl sağlığı incelemesi

Mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi, 25 Temmuz olarak belirlendi.

Akbıyık, kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edildi.

Olaydan 4 gün sonra yakalandı

New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs'ta yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a 'soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme' suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.

Ankara'nın tepkisinin ardından

Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 'ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini' söylemişti.

Türkiye'de adli sicil kaydı var

Türkevi'nin kapıları ile camlarına zarar veren saldırganla ilgili araştırmalarında, Türk makamları, zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğunu tespit etmiş ve bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletmişti.