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ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye ve Katar'la çalışıyoruz

ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye ve Katar'la çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Etiketler afganistan abd
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