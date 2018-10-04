ABD'den bir şok daha ! Türk şirketine yaptırım kararı

ABD, Kuzey Kore yaptırım listesine Türkiye'den SIA Falcon adlı şirket ve şirket ile bağlantılı iki Türk vatandaşını ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar kapsamına SIA Falcon Uluslararası Şirketler Gurubu adlı bir Türk şirketi ve şirket ile bağlantılı Erhan Çulha ve Hüseyin Şahin'i aldı.

Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yaptırım listesi ekinde başka ülkelerden işletme ve kişiler de bulunuyor. Falcon, gıda, tarım, savunma, tekstil ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.