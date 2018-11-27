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  3. 27 Kasım 2018 20:29

ABD'den ''Çingene Kızı'' geldi

ABD'de sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları Türkiye'ye getirildi.

ABD'den ''Çingene Kızı'' geldi
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ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Türkiye'ye getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca, törenle Türk görevlilere teslim edilen Zeugma Mozaiklerine ait 12 parça, ABD'nin Chicago kentindeki havalimanına ulaştırıldı. 

Havalimanında THY'ye ait uçağa özenle yüklenen mozaik parçaları Türkiye gönderildi. 

Atatürk Havalimanı'na gelen uçakta bulunan konteynerler içindeki parçalar, kargo bölümünden indirildi. 

Araçlara yüklenen parçalar, Gaziantep'e hareket edecek uçağın bulunduğu aprona götürülüyor. 

1965'TEN BERİ ABD'DEYDİ

1960'lı yıllarda Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesi'nce 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

AA

türkiye , gaziantep , abd , çingene kızı
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