ABD'den ''Dolar 7 lira olacak'' haberlerine sert tepki

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır." denildi.

ABD ile yaşanan gerginlik, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle dolar yukarı yönde hareketlendi. Dolar, dün piyasaların kapalı olduğu gece yarısı 5,4250 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD ile ön mutabakat sağlandığı yönünde çıkan haberlerin ardından 5,20 TL seviyesine kadar geriledi. Kur, şu dakikalarda 5.27 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

''Dolar 7 TL'ye ulaşacak''