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ABD'den Esad rejimi ve Rus hava saldırılarına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, sivillerin de öldüğü Halep'teki Esad rejiminin top saldırıları ile İdlib'de Rus hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Suriye'de bazı sivillerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırılarla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

ŞİDDETLE KINANDI

Price, açıklamasında, "ABD, Halep ile İdlib'de dün sivillerin ölümüne neden olduğu bildirilen Esad rejiminin topçu saldırıları ile Rus hava saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Rejim unsurlarının El Eterip ilçesindeki hastaneye topçu atışıyla saldırı düzenlediğini, aralarında bir çocuğun da olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Price, hastanenin koordinatlarının Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çatışmasızlık mekanizması ile önceden paylaşıldığını vurguladı.

SİVİL ÖLÜMLERE VURGU

Dışişleri Sözcüsü ayrıca, "İlaveten, Rus hava saldırılarında İdlib'in Türkiye sınırındaki Babu'l Hava sınır kapısına yakın yerler vuruldu ve bir sivilin öldüğü bildirildi." açıklamasını yaptı ve Babu'l Hava sınır kapısının halen BM onaylı olarak Suriye'ye açılan tek insani geçiş noktası olduğunu belirtti.

Her ay 2,4 milyon Suriyelinin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi noktasında sınır kapısının ve bu bölgenin önemine dikkat çeken Price, "Sivil tıbbi personel ve tesisler de dahil hiçbir sivil, askeri eylemlerin hedefi olmamalıdır. Bu şiddet durmalıdır; ülkede kapsamlı ateşkes çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler abd esad esad rejimi
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