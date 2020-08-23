Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketindeki son durumu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketindeki son durumu açıkladı
30 Ağustos etkinlikleri yasaklandı mı? Bakanlıktan açıklama!
30 Ağustos etkinlikleri yasaklandı mı? Bakanlıktan açıklama!
Bakan Selçuk'tan ''nakdi yardım'' açıklaması
Bakan Selçuk'tan ''nakdi yardım'' açıklaması
İstanbul'da ''pes'' dedirten görüntü!
İstanbul'da ''pes'' dedirten görüntü!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Ağustos 2020 13:46

ABD’den flaş hamle: Irak’taki askeri üsten çıktılar

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar ABD'nin Irak'taki Taci Askeri Üssü'nde bulunan askerleri çektiğini duyurdu.

ABD’den flaş hamle: Irak’taki askeri üsten çıktılar
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

ABD, bugün flaş bir adım atarak Irak’ın başkenti Bağdat’ın 20 kilometre kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’nden çekildiğini duyurdu. Bugün düzenlenen tören ile ABD yönetimi askeri üssün yönetimini Iraklı güvenlik güçlerine bıraktı.

Son aylarda İran’ın saldırısına uğrayan askeri üs ile ilgili yapılan açıklamada, “Koalisyonun askeri personelinin hareketi uzun süredir Irak hükümetiyle koordineli bir şekilde yürütülüyordu. Taci Askeri Üssü’nde 2 binden fazla asker bulunuyordu ve bunların birçoğu geçen aylarda bölgeden ayrılmıştı.

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , ırak , hamle
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM