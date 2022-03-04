  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ABD'den kritik Türkiye ziyareti: Ukrayna krizi ele alınacak

ABD'den kritik Türkiye ziyareti: Ukrayna krizi ele alınacak

ABD'den kritik Türkiye ziyareti: Ukrayna krizi ele alınacak

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi. Sherman'ı, İstanbul Havalimanında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri karşıladı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNACAK
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sherman'ın, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gitmesi bekleniyor.

UKRAYNA KRİZİ ELE ALINACAK
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Sherman'ın ziyaretine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bakan Yardımcısı Sherman'ın seyahati, Putin'in kasti, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle görüşmek üzere 4-5 Mart tarihleri ​​arasında İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de başlayacak. Bakan Yardımcısı'nın buradaki toplantılarında, ABD-Türkiye iş birliğine ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak çıkarlarımıza ilişkin görüşmeler olacaktır." 

Etiketler rusya ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alınırken, herkesi ağlatan kare
Ünlü anketçi gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ''maske kararı'' sonrası risk altındaki grubu açıkladı
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'a veda! ''Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi''
Cinsel organına fantezi oyuncağı sıkışan kadın ölümden döndü
Katarlı yayıncı kuruluştan TFF'ye ''küstahça'' rest
İşte Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in yeni evi
AK Parti'den saç baş yolduran benzin ve mazot açıklaması
İşte piyasadaki en ucuz 2. el SUV araçlar... Hepsi 150 bin TL'nin altında