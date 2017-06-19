ABD'den Kuzey Kore'ye müdahale iddiası

Amerikalı yetkililerin, New York'ta bir havaalanında Kuzey Kore'ye ait bir "diplomatik pakete" el koyduğu iddia edildi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) bir konferansından dönmek için New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'nda olan Kuzey Koreli heyetin "hukuka aykırı ve çirkin bir harekete" maruz kaldığı belirtildi.

Amerikalı yetkililer ve polislerin, kendilerine ait "diplomatik bir paketi" zorla aldığını söyleyen yetkili, konuyla ilgili Washington yönetiminden açıklama beklediklerini vurguladı.

Yetkili, "Diplomatlar güçlü bir şekilde dirense de onlar diplomatik paketi fiziksel şiddet kullanarak ele geçirdi ve kaçtı. ABD, tamamı makul ve akıllıca olan taleplerimize beklenen yanıtı vermezse tüm sonuçlardan tamamen sorumlu olacak." ifadesini kullandı.

Paketin içeriğine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli yetkililerin diplomatik statüye ve ayrıcalığa sahip olmadığını ve bu yüzden pakete el konulduğunu doğruladı.

Lapan, Kuzey Korelilerin fiziksel olarak paketi geri almayı denediğini ancak Amerikalı yetkililerin buna engel olduğunu söyledi.

Paketin inceleneceğini belirten Lapan, Kuzey Korelilerin daha fazla olay çıkmadan bırakıldığını ancak paket olmadan uçağa binmeyi reddettiklerini ifade etti.