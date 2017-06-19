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  3. 19 Haziran 2017 19:44

ABD'den Kuzey Kore'ye müdahale iddiası

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'ye ait bir "diplomatik pakete" el koyduğu iddia edildi.

ABD'den Kuzey Kore'ye müdahale iddiası
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Amerikalı yetkililerin, New York'ta bir havaalanında Kuzey Kore'ye ait bir "diplomatik pakete" el koyduğu iddia edildi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA)  Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Birleşmiş  Milletlerin (BM) bir konferansından dönmek için New York'taki John F. Kennedy  Uluslararası Havaalanı'nda olan Kuzey Koreli heyetin "hukuka aykırı ve çirkin bir  harekete" maruz kaldığı belirtildi.

Amerikalı yetkililer ve polislerin, kendilerine ait "diplomatik bir  paketi" zorla aldığını söyleyen yetkili, konuyla ilgili Washington yönetiminden  açıklama beklediklerini vurguladı.

Yetkili, "Diplomatlar güçlü bir şekilde dirense de onlar diplomatik  paketi fiziksel şiddet kullanarak ele geçirdi ve kaçtı. ABD, tamamı makul ve  akıllıca olan taleplerimize beklenen yanıtı vermezse tüm sonuçlardan tamamen  sorumlu olacak." ifadesini kullandı.

Paketin içeriğine dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, yaptığı  açıklamada, Kuzey Koreli yetkililerin diplomatik statüye ve ayrıcalığa sahip  olmadığını ve bu yüzden pakete el konulduğunu doğruladı.

Lapan, Kuzey Korelilerin fiziksel olarak paketi geri almayı denediğini  ancak Amerikalı yetkililerin buna engel olduğunu söyledi.

Paketin inceleneceğini belirten Lapan, Kuzey Korelilerin daha fazla  olay çıkmadan bırakıldığını ancak paket olmadan uçağa binmeyi reddettiklerini  ifade etti.

AA

diplomatik paket , new york , abd , kuzey kore