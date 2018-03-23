ABD'den skandal hamle ! YPG ile sokağa çıktılar

ABD ve Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütünün varlığı nedeniyle sorun olan Suriye’nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesini dün ABD’li askeri ve sivil yetkililerin ziyaret ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan William Rouback ve ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu'ndaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard’ın da yer aldığı ABD’li heyet, son dönemde ABD ile Türkiye arasında sorun olan Halep’in Menbiç ilçesini ziyaret etti.

Habere göre, yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu ve Türkiye’nin ilçede bulunan YPG terör örgütü mensuplarının çıkmasını istediği Menbiç’te sokakları dolaşan ve halkla konuşan ABD’lilerin ilçenin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.