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  3. 11 Mayıs 2017 17:28

ABD'den Türkiye'ye güvence açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'yi koruma taahhüdünü yineledi.

ABD'den Türkiye'ye güvence açıklaması
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ABD Savunma Bakanı Mattis, Başbakan Yıldırım ile görüşmesinde NATO müttefiki olan Türkiye'yi koruma konusunda Washington'ın taahhüdünü yineledi.

Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Savunma Bakanı Mattis, İngiltere'nin başkenti Londra'da buluştu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Pentagon, Mattis'in NATO müttefiki olan Türkiye'yi koruma konusunda Washington'ın taahhüdünü yinelediğini duyurdu.

Anadolu Ajansı, Somali Konferansı için Londra'da bulunan Yıldırım ve Mattis'in basına kapalı görüştüğünü bildiriyor. 30 dakika süren randevudan sonra ilk açıklama ABD tarafından gelmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ağır silahlar vermeyi onaylaması, Ankara-Washington hattında ipleri germiş durumda.

Terör örgütü IŞİD'in kalesi Rakka'ya gerçekleşecek operasyondan YPG'nin çıkarılmasını isteyen Türkiye, koalisyon ülkelerine ait özel kuvvetler askerlerinin Rakka'ya girmesini masaya getirdi. Ancak ABD, YPG ile işbirliğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Trump'la gerçekleşecek görüşmede konuyu gündeme getireceğini söyledi. Erdoğan, "Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür" dedi.

Milliyet

başbakan yıldırım , türkiye , taahhüd , abd