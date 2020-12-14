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  3. 14 Aralık 2020 21:54

ABD'den Türkiye'ye skandal yaptırım kararı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD'den Türkiye'ye skandal yaptırım kararı
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ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Başkan İsmail Demir'e yaptırım kararı aldı.

Bakanlığın internet sitesinden duyurulan karara göre, Savunma Sanayi Müsteşarlığıyla bağlantılı üç Türk vatandaşı daha kara listeye alındı.

Alınan karar uyarınca Türk Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ABD'den ihracat lisansı alamayacak, Amerikan finans kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan kredi kullanamayacak. EXIM Bank kredileri de kullanılamayacak.

abd , türkiye , yaptırım
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