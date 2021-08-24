AB'den Taliban'a çağrı: İzin verin

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Taliban Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli" dedi. Ursula von der Leyen ise “Taliban'ı tanıyıp tanımamak toplantının konusu değildi” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Michel, "Taliban Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli" çağrısında bulundu.

"TOPLANTININ KONUSU DEĞİLDİ"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen G7 Liderler Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, toplantının odak noktasının insanları tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için beraber çalışmak" olduğunu belirterek, “Taliban'ı tanıyıp tanımamak toplantının konusu değildi” dedi.