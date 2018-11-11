ABD'li iki kardeş Türk iş adamının çocuğu olduğunu iddia ediyor

ABD'nin Chicago kentinde doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, yaklaşık 9 bin kilometre yol kat ederek geldikleri İzmir'de, babaları olduğunu iddia ettikleri işadamı Kasım Pırlant'a babalık davası açmaya hazırlanıyor.



Chicago'da 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde burada 9 alışveriş merkezi sahibi olan Kasım Pırlant, 2005'te İzmir'de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirdi. Pırlant, garsonluktan başlayıp gayrimenkul krallığına giden başarılı bir iş hayatına imza attı.

ANNESİNİN ÇALIŞTIĞI KULÜPTE SÖYLENDİ

Chicago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson’ın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin seneler önce çalıştığı Chicago Club’a giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir’de olduğunu öğrendikleri Pırlant’ın yanına geldi.

PIRTLANT’LA İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

Candice ve Kevin Jackson kardeşler, İzmir'de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü. İki kardeş Pırlant'ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Görüşmede duygu dolu anlar yaşadığını anlatan kardeşlerden Candice Jackson, "Ben babamı az çok hatırlayabiliyorum, 1985 yıllarında ben küçük bir çocuktum ve onun hayatımızın bir parçası olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Küçüktüm ve karnım acıkmıştı, babamdan bana bir şeyler almasını istemiştim. Babam, 'Tamam, sana yemek almaya gidiyorum' deyip gitti. Onunla ilgili hatırladığım son şey bu" dedi.

Kendilerinin herhangi bir maddi kaygılarının olmadığını belirten Candice Jackson, "Otuz küsür sene sonra babamla görüşmek benim için duygusal olduğu kadar zor da oldu. Benim üç, Kevin'in de bir çocuğu var ve onlar büyükbabalarını bilmek istiyorlar. Biz seneler boyu babasız büyüdük ve bunun ne kadar acı verici olduğunu biliyoruz. Biz onun babamız olduğuna inanıyoruz ve DNA testi yapılmasını talep ediyoruz. Parayla ilgili herhangi bir derdimiz ya da niyetimiz yok, çok güzel bir işim var, Kevin'in de öyle" dedi.

Diğer kardeş Kevin Jackson ise kendisinin yüz hatlarına bakılmasının gerçeği anlamak için yeterli olacağını belirterek, "Anneme hiç benzemiyorum. Kasım Pırlant'ın ikizi gibiyim. Onunla ilk görüşmemizde duygulandım, çünkü Chicago'dan bütün o yolu babamla bir ilişki kurabilmek için gelmiştim. Babalık davası açmak için gerekli işlemlere en kısa sürede başlayacağız ve DNA testi isteyeceğiz" diye konuştu.