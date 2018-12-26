40 vagona yüklenip yola çıktı ! Sınıra takviye arttı...
40 vagona yüklenip yola çıktı ! Sınıra takviye arttı...
Trafikte bunu yapana rekor ceza !
Trafikte bunu yapana rekor ceza !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Aralık 2018 19:11

ABD'li oyuncu boşandığı eşine evlilik teklifi etti

ABD'li aktör Terrence Howard, üç yıl önce boşandığı eski eşi Mira Pak'a yeniden evlenme teklifinde bulundu.

ABD'li oyuncu boşandığı eşine evlilik teklifi etti
A+ A-

ABD'li aktör Terrence Howard, üç yıl önce boşandığı eski eşi Mira Pak’a yeniden evlenme teklifinde bulundu.

Terrence Howard, Temmuz 2015’te boşandığı eski eşi Mira Pak'a evlenme teklif etme anının videosunu ve fotoğraflarını instagram'da paylaştı. 

"KALAN ZAMANIMI SENİNLE GEÇİRECEĞİM"

49 yaşındaki oyuncu, evlilik teklifi sırasında, “Seni bulmam 45 yılımı aldı. 50’nci yaşımda yanımdasın. Edebiyete kadar kalan zamanımı seninle geçireceğim. Herkesin ebediyen kendilerini tamamlayacak kişiyi bulması için dua ediyorum, çünkü bu her şey demek. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

Terrence Howard ile evliliğinden Qirin ve Hero adında iki çocuğu olan Mira Pak, eski eşine “Ben de seni seviyorum bebeğim” yanıtını verdi.

boşanma , howard , terrence , evlenme teklifi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM