ABD'li oyuncu boşandığı eşine evlilik teklifi etti

ABD'li aktör Terrence Howard, üç yıl önce boşandığı eski eşi Mira Pak’a yeniden evlenme teklifinde bulundu.

Terrence Howard, Temmuz 2015’te boşandığı eski eşi Mira Pak'a evlenme teklif etme anının videosunu ve fotoğraflarını instagram'da paylaştı.

"KALAN ZAMANIMI SENİNLE GEÇİRECEĞİM"

49 yaşındaki oyuncu, evlilik teklifi sırasında, “Seni bulmam 45 yılımı aldı. 50’nci yaşımda yanımdasın. Edebiyete kadar kalan zamanımı seninle geçireceğim. Herkesin ebediyen kendilerini tamamlayacak kişiyi bulması için dua ediyorum, çünkü bu her şey demek. Seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

Terrence Howard ile evliliğinden Qirin ve Hero adında iki çocuğu olan Mira Pak, eski eşine “Ben de seni seviyorum bebeğim” yanıtını verdi.