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ABD'nin enflasyon rakamlarına piyasalar böyle tepki verdi

ABD'nin enflasyon rakamlarına piyasalar böyle tepki verdi
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Piyasaların merakla beklediği ABD'nin enflasyon rakamları açıklandı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçilmişti.

Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.

Öte yandan altın fiyatlarındaki düşüşle ilgili bir açıklama yapan Dünya Altın Konseyi analistleri, ABD seçimlerinin Trump’ın zaferiyle sona ermesinin ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüşün “geçici bir hareket” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de enflasyon açıklandı

Bugün piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklanmıştı. Merakla beklenen veri açıklandı.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Böylelikle ülkedeki tüketici enflasyonu tüm göstergelerde beklentilere paralel gerçekleşmiş oldu. 

ABD'nin ekim ayı enflasyonu açıklandıABD'nin ekim ayı enflasyonu açıklandıEkonomi

İşte piyasalarda son durum:

Döviz kurları

Dolar 34,35 TL'den, Euro 36,54 TL'den, İngiliz Sterlini 43,80 TL'den, Japon Yeni ise 22,24 TL'den işlem görüyor.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 611 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 884 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 924 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 270 TL'den, Gümüş 34,20 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Bitcoin 89 bin 132 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 212 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı da 71,82 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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