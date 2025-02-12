ABD'nin enflasyon rakamlarına piyasalardan ilk tepki

ABD Başkanı Trump'ın vergi yağmurları ve ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'ın açıklamalarının gölgesinde piyasalarda çalkantılı bir seyir var. Döviz zirvedeki yatay seyrini sürdürürken rekora doymayan altın fiyatlarında az da olsa bir geri çekilme görülüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi kararı yağmuruyla sarsılan küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir izliyor.

FED Başkanı Powell dün akşam yaptığı açıklamada faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını söylemiş ve kendisine yöneltilen "Resesyonda mıyız?" sorusuna "Değiliz." yanıtını vermişti.

Powell ayrıca ekonomide "yumuşak iniş" yaşadık demenin kendisine düşmeyeceğini ancak "sert iniş" yaşamadıklarını ifade etti.

Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz yine Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürüyor.

Öte yandan aralıksız yükselişle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında ise bugün bir geri çekilme gözlemleniyor.

Gram altın 3.500 TL sınırına ulaşırken, Cumhuriyet altını ise 22 bin 105 TL olan 2025 yılının zamlı asgari ücretini çoktan geçti.

Kripto para piyasası ise Trump rallisini geride bıraktı ve düşüş eğilimini sürdürüyor.

ABD'de enflasyon beklentileri aştı

Piyasaların merakla beklediği ABD ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3 ile beklentileri aştı. Piyasalarda enflasyonun yüzde 2,9 geleceği tahmin ediliyordu.

Enflasyon aylık bazda da yüzde 0,5 yükseldi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 36,06 TL'den başlayan Dolar 36,10 TL'den,

37,38 TL'den başlayan Euro 37,33 TL'den,

44,91 TL'den başlayan Sterlin 44,76 TL'den,

23,50 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,43 TL'den işlem görüyor.

Dün Dolar 36,05 TL'den, Euro 37,24 TL'den, Sterlin 44,61 TL'den, Japon Yeni ise 23,69 TL'den fiyatlanmıştı.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 891 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 874 Dolar'dan,

3 bin 345 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 330 TL'den,

5 bin 603 TL'den başlayan çeyrek altın 5 bin 551 TL'den,

23 bin 40 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 22 bin 925 TL'den,

36,87 TL'den başlayan Gümüş ise 36,71 TL'den fiyatlanıyor.

Dün ise Ons altın 2 bin 904 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 366 TL'den, çeyrek altın 5 bin 599 TL'den, Cumhuriyet altını 23 bin 392 TL'den, Gümüş ise 36,82 TL'den işlem görmüştü.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında,

95 bin 894 Dolar'dan başlayan Bitcoin 94 bin 800 Dolar'dan,

2 bin 608 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 598 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,55 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,15 Dolar'dan işle görüyor.