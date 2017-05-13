ABD'nin madalyasını reddeden Türk komutan konuştu

Albay Özeller’in “Onurum kabul etmiyor” diye reddettiği ABD madalyasının, aldığı ‘cesur kararlar’ için verileceği ortaya çıktı. Albay’ın o törenden sonra arkadaşlarına “Bu özellik sahada kan ve ter döken silah arkadaşımın emeğinden büyük değil” dediği öğrenildi...

ABD’nin YPG’ye ‘ağır silah’ talimatını onayladığı gün Adana İncirlik Üssü’nde ‘Koalisyon’ güçlerinin karargahında düzenlenen veda ve madalya töreninde ABD’li Albay Kevin Leahy tarafından kendisine üstün başarılarından dolayı verilen madalyayı “Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. Onurum bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir” diyerek geri iade eden Türk subayının Albay Orkun Özeller olduğu öğrenildi.

Türk subayından ABD'li komutana YPG cevabı

‘Kararlılığı, cesareti, koordinesi...’

ABD’nin verdiği madalyayı kabul etmeyen Türk subayının Albay Orkun Özeller olduğu ortaya çıktıktan sonra tüm gözler ona çevrildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Albay’ın kimliğinin belli olmasından sonra konunun arkadaşları içerisinde de çok büyük bir gündem oluşturduğunu söyledi. “Arkadaşlarından öğrendiğim kadarıyla bu madalyanın verilme nedeni insiyatif, koordine, kararlılık ve cesaretli kararlar...” Bununla birlikte madalyayı geri iade eden Orkun Özeller’in yakın çalışma arkadaşlarına; “Bu özelliklerin hiç birisi benim sahada kan ve ter döken silah arkadaşımın emeğinden ve başarısından büyük değil” dediğini ifade etti.

Gönül madalyamızı taktın

Albay Orkun Özeller’in hareketi tüm Türkiye’den tam puan aldı. Sosyal medya hesapları dün ona yazılan methiyelerle doldu. İçlerinden bazıları ise herkesin hislerine tercüman oldu:

Albay Orkun Özeller, Amerikalılar’a güzel bir madalya takmış... Ağzın bal yesin Albay’ım...

Albay Özeller... Bugün 80 milyon Türk halkının gönül madalyasını taktın. Bu şeref ve onur sana yeter Komutanım. Bu Vatan evladı her daim senin emrindedir.

Albay Özeller’in duruşunu yerli ve milli olduğunu iddia edenlerin tamamından beklemek hakkımız, bunu hatırlatana ulusca minnet görevimiz

’Albay Orkun Özeller’ diye yazılır ‘onur ve şeref’ diye okunur.

İşte gerçek Mustafa Kemal’in askeri. Allah’ım her türlü beladan koru bu subayımızı. Amin.