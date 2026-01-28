ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden vize başvurusu yapcaklar için yeni şart

  1. Anasayfa
Güncelleme:

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025’ten itibaren F, M, J, H-1B ve H-4 vize başvurularında sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının “herkese açık” yapılmasının zorunlu olacağını açıkladı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere bazı göçmen olmayan vize türlerinde sosyal medya hesaplarına ilişkin yeni bir şartın yürürlüğe gireceğini duyurdu. Buna göre, F, M ve J vizeleri ile H-1B ve H-4 vizesine başvuranların sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını “herkese açık” olarak düzenlemesi gerekecek.

Büyükelçiliğin yaptığı yazılı açıklamada, bu değişikliğin kimlik tespiti ve başvuru sahibinin ABD’ye giriş uygunluğunu değerlendirme sürecini kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri’ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir.”

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025’ten itibaren F, M, J, H-1B ve H-4 vize başvurularında sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının “herkese açık” yapılmasının zorunlu olacağını açıkladı.

 

