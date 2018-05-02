Advertisement
ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
Erdoğan onuruna verilen yemekte sürpriz konuk
Erdoğan onuruna verilen yemekte sürpriz konuk
İstanbul'da silah sesleri ! Yaralılar var
İstanbul'da silah sesleri ! Yaralılar var
Seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak?
Seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak?
CHP'den Doğu Perinçek'e ret !
CHP'den Doğu Perinçek'e ret !
Erdoğan’ın tartışmalı diploması AİHM’nin gündeminde
Erdoğan’ın tartışmalı diploması AİHM’nin gündeminde
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
3 yıl önce keşfedilmişti, şimdi ziyaretçi akınına uğruyor !
3 yıl önce keşfedilmişti, şimdi ziyaretçi akınına uğruyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Mayıs 2018 16:16

ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı

CIA yeni direktörleri olan Gina Haspel hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
A+ A-

CIA, yeni direktörleri Gina Haspel'in geçmişine dair bilgiler paylaştı. Paylaşılan belgede Haspel'in akıcı şekilde Türkçe konuştuğu bilgisi de yer alıyor.

Mike Pompeo'nun Dışişleri bakanlığı koltuğuna geçirilmesi nedeniyle boşalan CIA direktör koltuğuna Gina Haspel oturdu. İlk kadın CIA direktörü olan Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında ilginç detaylar yer alıyor.

İYİ DERECEDE TÜRKÇE VE RUSÇA

CIA'nın imaj değişikliğine gitmek için ilk kadın başkanlarını göreve getirdiği konuşulurken, Gina Haspel'in yalnızca bu sebepten ötürü getirilmediği de ortaya çıktı. Uzun yıllar CIA'da üst düzey görevlerde bulunan Haspel'in çok iyi deredece Türkçe ve Rusça konuşabildiği ortaya çıktı.

CIA tarafından yayınlanan özgeçmiş bilgilerinde yer alan detaylarda Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçeyi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.

Yeni CIA Başkanı Haspel'in çok iyi derecede Türkçe ve Rusça bilmesi, iyi niyetli olmayan planların yeniden devreye sokulmasına işaret olabileceği düşünülüyor.

detay , türkçe , direktör , cıa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM