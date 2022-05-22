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Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz

Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz

İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Meral Akşener'in Abdülhamid Han hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Twitter hesabı üzerinden İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef aldı.

"BİZ GERİYE DÖNERSEK SİZ DELİYE DÖNERSİNİZ"
Meral Akşener'in Abdülhamid Han hakkında söylediği sözlere tepki gösteren Osmanoğlu, "Evlad-ı OSMANLI olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" dedi.

 MERAL AKŞENER ABDÜLHAMİD HAN ÜZERİNDEN ERDOĞAN'A YÜKLENMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum." demişti.

Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim?Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim?Politika

ERDOĞAN'IN YANITI GECİKMEDİ
Meral Akşener'in Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid hakkında sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Meral Hanım sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim? O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir." şeklinde konuşmuştu.

Etiketler akşener abdulhamit
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