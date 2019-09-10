Abdülhamid'in torununun paylaşımları ortalığı karıştırdı

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Osmanlı padişahlarını eleştirenlere tepki gösterdi.

Osmanoğlu, padişahları eleştirenlerden 'dedelerinin yaptıklarını belgelemelerini' istedi ve şunları söyledi:

"Bizim dedelerimizi eleştirenlerden şunu rica ediyoruz, Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin paylaşma sözü veriyoruz sayfamızda."

Osmanoğlu'nun paylaşımı büyük tepki aldı.

İşte Osmanoğlu'nun o paylaşımı:

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