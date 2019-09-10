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  3. 10 Eylül 2019 14:13

Abdülhamid'in torununun paylaşımları ortalığı karıştırdı

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Osmanlı padişahlarını eleştirenlerden “kendi dedelerinin yaptıklarını belgelemelerini” istedi.

Abdülhamid'in torununun paylaşımları ortalığı karıştırdı
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Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Osmanlı padişahlarını eleştirenlere tepki gösterdi.

Osmanoğlu, padişahları eleştirenlerden 'dedelerinin yaptıklarını belgelemelerini' istedi ve şunları söyledi:

"Bizim dedelerimizi eleştirenlerden şunu rica ediyoruz, Sizin 4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı belgeleyin paylaşma sözü veriyoruz sayfamızda."

Osmanoğlu'nun paylaşımı büyük tepki aldı.

İşte Osmanoğlu'nun o paylaşımı:

Padişah torunu Silivri'de mehterle karşılandıPadişah torunu Orhan Osmanoğlu Silivri'de mehterle karşılandı

Abdülhamit’in torunu: ''Erdoğan'ın başına gelenler dedemin sonu gibi''Abdülhamit’in torunu: ''Erdoğan'ın başına gelenler dedemin sonu gibi''

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