Abdulkadir ŞAHİN İslamı Dayanışma oyunlarında kickboks’da 2 de 2 yaptı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na İki sporcusuyla katılan Abdulkadir Şahin, İki de iki yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kickboks branşında 65kg Lowkick’de Bediha Tacyıldız ve yine 65kg Full Contact’da Gözde Nur Göktaş altın madalya kazanarak İslami Dayanışma Oyunları Şampiyonu olmayı başardı.

Turnuva için yoğun bir çalışma sürecinin ardından gelen başarıya dikkat çeken Milli Takım Antrenörü Abdulkadir Şahin, “Kickboks 18 altın 5 gümüş 4 bronz olmak üzere toplamda 27 madalya alarak tarihi bir başarı elde etmiştir. Altın madalya yolculuğunu Antalya’da düzenlenecek olan Avrupa Kick boks Şampiyonası’nda devam ettirmek istediklerini ve bu uğurda gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Sene içerisinde Fetih Spor Akademisi’ndeki öğrencileriyle birlikte resmi ve profesyonel bir çok maça çıkan Abdulkadir Şahin şuan için yalnızca Avrupa Şampiyonası’na odaklandıklarını belirtti. Maçların olmadığı günler bizim için çok önemli. Bu süreçte yaptığımız teknik ve bilimsel antrenmanlar sporcuların atletik performanslarını arttırmanın yanında mental olarak da büyük turnuvalara her zaman hazır olmalarını sağlıyor” dedi.

Uluslararası turnuvalarda öncelikli hedeflerinin İstiklal Marşımızı okutmak olduğunu belirten Abdulkadir Şahin, “ülkemizi elimizden geldiği kadar iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin ve bayrağımızın yeri her zaman birincilik kürsüsü olmalı bizde bu uğurda bıkmadan, usanmadan elimizden geldiği sürece çalışmaya devam edeceğiz” dedi.