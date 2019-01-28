Abdullah Gül'e suikast iddiası

Abdullah Gül hakkındaki bir "suikast" iddiasını ve bu olayın ilginç detaylarını yazan Talat Atilla, çok konuşulacak ayrıntıları açıkladı.

Atilla'nın Devlet tarafından tahsis edilmiş lüks makam otomobilinde seyahat ederken araçtan gelen ağır bir koku "kimyasal suikast" korkusuna yol açtı.

Aracın önce klima sisteminin temizlendiği ancak koku değişmeyince bir dizi kontrolden daha geçirildiği ve en sonunda Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün talimatıyla aracın bir başka özel servise gönderildiği ortaya çıktı.

Aracın içerisindeki kokunun arızalı klima sisteminden kaynaklandığının tespit edildiğini belirten Atilla'nın bu yazısı Devletin zirvesindeki "suikast korkusu"nun ne derece kritik bir seviyede olduğunu gözler önüne çıkardı.