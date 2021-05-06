Abdurrahman Dilipak: Artık kimse hiçbir şey olmamış gibi devam edemez

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker'in Youtube'da yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Dilipak, bu açıklamaların ardından kimsenin artık hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edemeyeceğini söyledi.

Dilipak şunları yazdı:

Pekerin açıklamaları Turkish Wikileaks gibi oldu. kimse bundan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam edemez.

İşte o paylaşım:

PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'li vekil Tolga Ağar için ise dikkat çekici iddialarda bulunarak şunları söylemişti:

"Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."