ABD'ye uçuşta uygulanan yasakta flaş gelişme

ABD'li güvenlik yetkilileri, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için yasağın kaldırılması bekleniyor

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin bu hafta Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de yasağın kaldırılması bekleniyor

ABD HEYETİ İSTANBUL'A GELİYOR

ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri de bu hafta Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek. ABD'ye uçuşlara ek güvenlik önlemleri kapsamında kabin bagajları için tomografi cihazlarının da gelmesiyle Türkiye'den de uçuşlardaki laptop kısıtlasımanın son bulması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu konuyla ilgili olarak ABD ve İngiltere ile teknik düzeyde görüşmeler yapıldığını ve havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğunun anlatıldığını söylemişti. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen tomografi cihazlarının kullanılmaya başlaması sonrası önümüzde hafta ABD'den gelecek heyetin incelemeleri sonra uygulamanın Türkiye'de de farklı bir aşamaya gelebileceğini ifade etmişti.