SON DAKİKA
YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ TÜRK GEMİSİNE ATEŞ AÇTI
Aşırı sıcaklardan bunalanlara müjde !
Aşırı sıcaklardan bunalanlara müjde !
Araç sahipleri dikkat ! Ödemeler bu ay yapılacak
Araç sahipleri dikkat ! Ödemeler bu ay yapılacak
Enflasyon açıklandı, memur, emekli ve işçilerin zam oranları da belli oldu
Enflasyon açıklandı, memur, emekli ve işçilerin zam oranları da belli oldu
İran'dan Türkiye'ye sert tepki !
İran'dan Türkiye'ye sert tepki !
Emsal karar çıktı ! Siz de o paraları geri alabilirsiniz
Emsal karar çıktı ! Siz de o paraları geri alabilirsiniz
Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu
Ünlü bilim adamı Stephen Hawking'ten felaket senaryosu
O bir dijital seri katil: 100 bin dolara onlarca adam öldürüyor !
O bir dijital seri katil: 100 bin dolara onlarca adam öldürüyor !
Anneler babalar dikkat: Stres çarkı çocuğun elinde patladı !
Anneler babalar dikkat: Stres çarkı çocuğun elinde patladı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Temmuz 2017 16:19

ABD'ye uçuşta uygulanan yasakta flaş gelişme

ABD'li güvenlik yetkilileri, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sorna yasağın kaldırılması bekleniyor.

ABD'ye uçuşta uygulanan yasakta flaş gelişme
A+ A-

ABD'li güvenlik yetkilileri, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için yasağın kaldırılması bekleniyor

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin bu hafta Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de yasağın kaldırılması bekleniyor

ABD HEYETİ İSTANBUL'A GELİYOR

ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri de bu hafta Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek. ABD'ye uçuşlara ek güvenlik önlemleri kapsamında kabin bagajları için tomografi cihazlarının da gelmesiyle Türkiye'den de uçuşlardaki laptop kısıtlasımanın son bulması bekleniyor.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu konuyla ilgili olarak ABD ve İngiltere ile teknik düzeyde görüşmeler yapıldığını ve havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğunun anlatıldığını söylemişti. Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen tomografi cihazlarının kullanılmaya başlaması sonrası önümüzde hafta ABD'den gelecek heyetin incelemeleri sonra uygulamanın Türkiye'de de farklı bir aşamaya gelebileceğini ifade etmişti.

yasak , lap top , abd , istanbul