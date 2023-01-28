ABD'yi karıştıran olay: Polis cinayetinin görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Memphis kentinde beş polis memuru tarafından dövülerek öldürülen Tyre Nichols'ün ölümüne ilişkin görüntüler yayınlandı

ABD'de Tennessee eyaletinin Memphis kentinde yaklaşık üç hafta önce beş polis memuru tarafından dövüldükten sonra hastanede ölen Tyre Nichols'ın darp edildiği anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Yaklaşık bir saat uzunluğundaki kayıt, polislerin üzerlerindeki kameralar ve çevredeki güvenlik kameralarından oluşuyor.

Nichols'ın polisler tarafından dövüldüğü anlarda "anne, anne" diye bağırdığı duyuluyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından ABD'de birçok kentte sokak gösterileri düzenlendi. Olayın yaşandığı Memphis'te binlerce kişi sokaklara dökülürken, birçok yol trafiğe kapatıldı.

New York'ta polis protesto endişesiyle şehrin ana tren garı Grand Central'ı kapatsa da Times Meydanı'nda eylemler yapıldı. Boston kentindeki eylemler nedeniyle trafik durdu.

Vali'nin OHAL ilan ettiği Georgia eyaletinin en kalabalık şehri Atlanta'da protestocuları Ulusal Muhafızlar'ın dağıtmaya çalıştığı görüldü.

NBC'nin aktardığına göre Sacramento, San Francisco, Asheville, Philadelphia, Providence ve Dallas'ta da protestolar düzenlendi.

Nichols'ün ailesi, protestocuların barışçıl kalması için çağrı yaptı.

5 POLİS MEMURUNDAN DÖRDÜ SERBEST

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Videonun yayınlanması öncesi Amerikan toplumuna itidal çağrısı yapan Başkan Joe Biden, "korkunç" görüntülerin kendisini "derinden yaraladığını" söyledi.

Soruşturma kapsamında polis memurları Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III ve Justin Smith'in görevlerine geçen hafta son verildi.

Tutuklanan beş polis memurundan dördü Perşembe gecesi kefaletle serbest bırakıldı.

Şüphelilerin her biri yaklaşık 250 bin dolar kefalet ödedi.

Hapiste olan polis memuru Demetrius Haley'nin 350 bin dolarlık kefaleti ödemediği belirtiliyor.

29 yaşındaki Tyre Nichols, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 7 Ocak’ta polisler tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurulmuştu.

Polisler tarafından dövülerek gözaltına alınan Nichols, kaldırıldığı hastanede üç gün sonra, 10 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Görüntüler önce Nichols'ın ailesine gösterildi.

Memphis Emniyet Müdürü Cerelyn Davis, halka görüntülerin yayımlanması ardından itidal çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden da Nichols ailesine ve Memphis halkına başsağlığı diledi, "barışçıl gösteriler" düzenlenmesi çağrısı yaptı.

ABD'de hafta sonu Tennessee dışında da yoğun protestolar bekleniyor. Sosyal medyada paylaşılanlar, başkent Washington'da protestocuların tepkilerini sokağa taşıyacağını gösteriyor.

Güvenlik önlemlerini artıran emniyet güçlerinin hafta sonu yapılacak protestolara hazırlandığı düşünülüyor.