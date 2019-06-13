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  3. 13 Haziran 2019 19:18

Ablasının evlenmesini istemedi taş yağmuruna tuttu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir çocuk, ablasının evlenmesini istemediğini söyleyerek ablasının gelin arabasını taş yağmuruna tuttu. İki ailede çocuğu yatıştırmaya çalıştı.

Ablasının evlenmesini istemedi taş yağmuruna tuttu
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir çocuk, evlenmesini istemediği ablasını taşıyan gelin arabasını taş yağmuruna tuttu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde Aydemir ailesi kızlarını Mutluca köyünden Engin ailesinin oğluyla hayatını birleştirdi.  Düğün günü Muhammet Utku Aydemir, ablasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Gelini evden çıkaran Engin ailesi üyelerine taş atan Muhammet Utku Aydemir, gelin arabasının önüne geçip ‘Ablamı götürmeyin, size vermiyoruz’ diye bağırarak taş atıp engel olmaya çalıştı. Durumu gören her iki aile çocuğu yatıştırmaya çalıştı.

Durumu gören Muhammet Utku Aydemir’in babası, çocuğu da ablasıyla birlikte gelin arabasına bindirerek Mutluca köyüne gönderdi.

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