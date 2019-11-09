Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Turuncu kategori olarak adlandırılan ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nın besin profiline uyması halinde reklamına izin verileceğini söyleyen Ellialtı, uygulamanın 27 Mart 2020’de hayata geçeceğini dile getirdi.



Yasağa uymayan TV kanallarına aylık brüt ticari iletişim gelirinin % 1’i ila 3’ü arasında para cezası uygulanacağı öğrenildi. RTÜK daha önce şeker, kek, tatlı, cips, meyve suyu ile gazlı içeçeklerin reklamlarını kırmızı kategori kapsamına alarak çocuk kanallarında yasaklamıştı.