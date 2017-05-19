CANLI MAÇ GALATASARAY - OSMANLISPOR / MAÇTA 2 GOL VAR !
İki ülkede kolera salgını ! Ölü sayısı artıyor
İki ülkede kolera salgını ! Ölü sayısı artıyor
Sözcü Gazetesi muhabiri gözaltına alındı
Sözcü Gazetesi muhabiri gözaltına alındı
Erdoğan HSK'ya atamaları yaptı !
Erdoğan HSK'ya atamaları yaptı !
Topbaş, damat sorusunu duyunca ne yaptı ?
Topbaş, damat sorusunu duyunca ne yaptı ?
Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe
Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe
İşte sosyal medyanın en zararlısı...
İşte sosyal medyanın en zararlısı...
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Türkiye bunu kaldıramaz
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Türkiye bunu kaldıramaz
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Mayıs 2017 20:44

Aç kalan sokak köpekleri tavşanları parçaladı

Zonguldak'ta öğrenciler tarafından beslenen tavşanlar aç kalan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Aç kalan sokak köpekleri tavşanları parçaladı
A+ A-

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dikmen İlkokulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen tavşanlar sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak telef oldu.

Köpeklerin tavşanların kafesini parçalama anları okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Edinilen bilgiye göre Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak üzerinde bulunan dikmen İlkokulu bahçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen tavşanlar telef edildi. Sabah okula geldiklerinde tavşanların parçalanıp öldüğünü gören öğretmen ve öğrenciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Okul yöneticileri tavşanların saldırıya uğrayarak öldürülmesi üzerine durumu polise bildirdi. Okula gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş önleyici hizmet polisleri okulun güvenlik kameralarını incelediğinde sokak köpeklerinin kafesi parçalayıp tavşanlara saldırdı.

Ölen tavşanlar okulun görevlileri tarafından ayrı bir yere alınırken, yavru tavşanlar ise karton kutulara konularak öğrencilere bakmaları için teslim edildi.

İHA

köpek , kafes ,