Aç kalan sokak köpekleri tavşanları parçaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dikmen İlkokulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen tavşanlar sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak telef oldu.

Köpeklerin tavşanların kafesini parçalama anları okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak üzerinde bulunan dikmen İlkokulu bahçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen tavşanlar telef edildi. Sabah okula geldiklerinde tavşanların parçalanıp öldüğünü gören öğretmen ve öğrenciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Okul yöneticileri tavşanların saldırıya uğrayarak öldürülmesi üzerine durumu polise bildirdi. Okula gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş önleyici hizmet polisleri okulun güvenlik kameralarını incelediğinde sokak köpeklerinin kafesi parçalayıp tavşanlara saldırdı.

Ölen tavşanlar okulun görevlileri tarafından ayrı bir yere alınırken, yavru tavşanlar ise karton kutulara konularak öğrencilere bakmaları için teslim edildi.