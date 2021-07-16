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Aç ve susuz göçmenleri polis ve jandarma böyle kurtardı

Aç ve susuz göçmenleri polis ve jandarma böyle kurtardı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

16 Temmuz saat 16.45 sıralarında Urla ilçesi Sığacık Körfezi Çamur Köyü mevkiinde, Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla gitmek için gizlenen göçmenler olduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

3'Ü ÇOCUK 41'İ ERKEK 1'İ KADIN

Seferihisar Deniz Polisi ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatılırken, araç yolu olmayan Çamur Koyu mevkiinde, orman içerisinde 3 gün yürütülerek getirildikleri tespit edilen 3’ü çocuk, 41’i erkek ve 1’i kadın olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Aç ve susuz oldukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu göçmenlere deniz polisi ve jandarma ekiplerince su ve yiyecek yardımı yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla ilgili organizatörlerin yakalanması için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Etiketler jandarma polis göçmen
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