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Acemi kayakçı insanların arasına daldı: Yaralılar var

Acemi kayakçı insanların arasına daldı: Yaralılar var
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Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir kişi, kontrolünü kaybedince telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde meydana gelen olayda kayak yapan bir kişi pist sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı.

Olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi kayak merkezinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.

İsimleri öğrenilemeyen 4 şahıs çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

İHA

Etiketler antalya konyaaltı saklıkent kayak merkezi
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