Acemi kayakçı insanların arasına daldı: Yaralılar var
Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir kişi, kontrolünü kaybedince telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde meydana gelen olayda kayak yapan bir kişi pist sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı.
Olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi kayak merkezinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.
İsimleri öğrenilemeyen 4 şahıs çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
İHA
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