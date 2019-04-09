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  2. Güncel
  3. 09 Nisan 2019 15:14

Acı gerçek böyle ortaya çıktı

Bursa'da kötü kokular nedeniyle ihbar edilen evin kapısı kırılarak açıldı. Evde 10 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Acı gerçek böyle ortaya çıktı
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Bursa’da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde 10 gündür kendisinden haber alınamayan Cem Dekak'ın (56) cesedini buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Dekak'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Osmangazi İlçesi Kayhan Mahallesi Irgandı Sokak'ta yaşayanlar, bir evden kötü kokular gelmesi nedeniyle polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle, kapıyı kırıp içeri girdi.

Polis, evde Cem Dekak'ın çürümüş cesediyle karşılaştı.  Kalp hastası olduğu bildirilen ve arkadaşlarının 10 gündür kendisinden haber alamadığı ortaya çıkan Dekak'ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Cem Dekak'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

bursa , kötü koku , kalp hastası
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