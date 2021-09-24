Acı haber: Aksaray'a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi’nde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aksaraylı Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Edinilen bilgiye göre, 3 yıllık askeri personel olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23), Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak’ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesi’nde görevlendirildi.

ACI HABER VERİLDİ

Uzman Çavuş Faruk Eser 2 bin 4 rakımlı Tepe Üs Bölgesinde ağaç mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyetine katıldı. Faaliyet esnasında büyük bir ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşerken, şehidin acı haberi Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde baba evine verildi. Şehidi babası Nuh Eser (56) ve annesi Havva Eser (49) acı haberin ardından fenalaşırken, baba evine Türk bayrağı asıldı.

YARIN DEFNEDİLECEK

Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser’in Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak’ın kuzeyindeki Tepe Üs Bölgesine gönderildiği, 2 kardeşi olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit cenazesinin yarın geleceği ve beldedeki meydanda öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedileceği öngörülüyor. (