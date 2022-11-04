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Acı haber Ankara'dan geldi: 1 asker şehit

Acı haber Ankara'dan geldi: 1 asker şehit
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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Gölbaşı ilçesinde 3 Kasım 2022 tarihinde icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Özkan DEMİR şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı paraşüt eğitimi asker şehit
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