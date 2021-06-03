Acı haber Bitlis'ten geldi: Şehit sayısı 3'e yükseldi
Bitlis Tatvan kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 2 jandarma personeli yaralandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 teröristin etkisi hale getirildiği bilgisi yer aldı. Çatışmanın yaşandığı noktada dün de 2 şehit vermiştik.
Eren-11 Operasyonu, jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı" denildi.
İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.
Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.
DÜN 2 ŞEHİT VERMİŞTİK
Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63 operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle temas sağlanmış; çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker de yaralanmıştı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Baki Koçak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamamış; 4 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirilmişti.
Çatışma bölgesinde ise hava destekli askeri harekat yoğun bir şekilde devam ediyor.
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