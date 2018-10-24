SON DAKİKA
BAKAN AÇIKLADI ! İŞTE BEDELLİ ASKERLİKTE BAŞVURU SAYISI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Ekim 2018 10:12

Acı haber Erzincan'dan geldi: 1 şehit, 3 yaralı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Acı haber Erzincan'dan geldi: 1 şehit, 3 yaralı
A+ A-

Erzincan'ın İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içerisinde bulunduğu kaymakamlığa ait araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş ile 1 astsubay ise yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde İliç ilçesinin Boyalık köyü mevkiinde meydana geldi. İçerisinde, devriye görevi yapan 4 askerin bulunduğu kaymakamlığa ait Uzman Çavuş Çagrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 plakalı araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Kazada, Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba (25) şehit olurken, uzman çavuşlar Çağrı Adıyaman ve Muhammed Tarık Dost ile Astsubay Üstçavuş Halil Burak yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Erzincan'daki Mengücet Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Uzman Çavus Furkan Kaplanbaba'nın Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

DHA

erzincan , şehit , kaza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM