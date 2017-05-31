Acı haber geldi: 3 şehit

Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, biri yaralı 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 ilçedeki 104 kırsal mahallede 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan Şehit

Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor.



Operasyonda teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı.



Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 asker müdahaleye rağmen şehit düştü.



Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yaralı ele geçirildi.



Bölgede operasyon sürüyor.





6 ASKER, 1 KORUCU YARALANMIŞTI



Diyarbakır’ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada, toplam bin 528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.



Edinilen ilk bilgilere göre, dün 2 askerin yaralandığı operasyonda, bugün güvenlik güçleri bir grup PKK’lı teröristle temas sağladı. Lice kırsalında sağlanan temasta, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ile 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle operasyon bölgesinden alınarak, 7’nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığına getirilerek, burada bekleyen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden 3'ü kurtarılamayarak şehit düştü...



Bölgede 18 komando taburu, bin 200 özel harekat polisi ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs’ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor.

