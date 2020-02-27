Acı haber geldi: İdlib'te 9 evladımız daha şehit düştü!

Gece yarısı acı haber Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

Saldırıda bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

Doğan yaralı askerlerin arasında ağır yaralıların da olduğunu belirtti. "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye’ye aldık" diyen Doğan yaralı askerlerin tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Doğan ayrıca yaralı askerlere gerekli müdahalelerin yapıldığını herhangi bir kan ihtiyacına gerek olmadığını belirtti.

Şehit sayısının artmasından endişe ediliyor.

24 SAATTE 12 ŞEHİT!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada İdlib'te 3 evladımızın şehit düştüğünü açıklamıştı. Hatay Valisi Doğan'ın 9 şehit açıklamasıyla birlikte son 24 saatte Türkiye'nin İdlib'te verdiği şehit sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

CANLI YAYINDA ŞOK İDDİA: "20'DEN FAZLA ŞEHİT VAR!"

Türkiye gece yarısı büyük bir şok yaşadı. Haber Global'deki canlı yayın sırasında Optimar Araştırma A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, İdlib'te 20'den fazla şehidimiz olduğunu iddia etti.

Erhan Ertürk'ün moderatör, Özlem Gürses, Osman Erbil ve Barış Yarkadaş'ın konuk olduğu programda konuşan Hilmi Daşdemir, "İdlib'de 20'nin üzerinde malesef şehidirmiz var. Aslına bakarsanız şu an Rusya ile örtülü bir savaş halindeyiz diyebiliriz." dedi.

Programın moteratörü Erhan Ertük, Daşdemir'in bu şok açıklamasının ardından "Henüz bakanlıktan ya da resmi kanallardan bir açıklama yok derken, Daşdemir de "Teyit edilir dakikalar sonra teyit edilecektir" ifadesini kullandı.

Daşdemir'in bu açıklamasıyla birlikte sosyal medya platformu Twitter'da da "sehitlerimizvar" başlığı altında binlerce paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımlarda Rusya'nın, Türk komando taburunu vurduğu ve 20'nin üzerinde şehidin olduğu belirtilirken pek çok video görüntü de paylaşılıyor.

Ancak henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

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MSB'DEN İBLİB AÇIKLAMASI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre İdlib'te son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejimin 55 tankı, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmatdeposu ve 7 havan imha edildi.

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