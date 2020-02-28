Acı haber geldi: İdlib'teki şehit sayısı 29'ye yükseldi!

Gece yarısı acı haberler peş peşe Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan saatler 00:00'ı gösterirken İdlib'te direk olarak TSK'yı hedef alan hava saldırısında 9 evladımızın şehit düştüğünü çok sayıda da yaralı askerin olduğunu açıkladı. Ancak saatler 00:32'yi gösterirken, Doğan bir kez daha kameralar karşısına geçti ve şehit sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Doğan saat 02:00'da bir kez daha kameralar karşısına geçti ve şehit sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.



Tedavi altında 36 yaralı askerin olduğu da açıklandı.

Şehit sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

Ancak Doğan bu açıklamayı yaptıktan sadece yarım saat sonra yeniden kameralar karşısına geçti veşehit sayısının 29 olduğunu açıkladı.

Saldırıda bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu. Doğan yaralı askerlerin arasında ağır yaralıların da olduğunu belirtti. "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye’ye aldık" diyen Doğan yaralı askerlerin tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Doğan ayrıca yaralı askerlere gerekli müdahalelerin yapıldığını herhangi bir kan ihtiyacına gerek olmadığını belirtti. Vali Doğan, "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." dedi.

Şehit haberlerinin ardından vatandaşlar kan bağışı için Hatay Devlet Hasyanesi'nin önüne akın etti.

24 SAATTE 38 ŞEHİT!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada İdlib'te 3 evladımızın şehit düştüğünü açıklamıştı. Hatay Valisi Doğan'ın 9 şehit açıklamasıyla birlikte son 24 saatte Türkiye'nin İdlib'te verdiği şehit sayısı 38'e yükselmiş oldu.

Erdoğan açıklamasında "İdlib’de gelişmeler şu anda lehe döndü. 3 tane şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz." ifadesini kullanmıştı.

1 AYDA 50 ASKER ŞEHİT OLDU

İdlip’te 3 Şubat’ta 7 asker 1 sivil personel, 10 Şubat’ta 5 asker, 20 Şubat’ta 2 asker, 22 Şubat’ta 1 asker, 26 Şubat’ta da 2 asker yaşamını yitirmişti. Son kayıplarla birlikte toplam sayı 50’ye yükselmiş oldu.

DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI!

Şehit haberinin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görülüyor.

TWITTER'DA KAHREDEN İDDİALAR

Sosyal medya sitesi Twitter'da akşam saatlerinde "sehitlerimizvar" başlığı altında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 65. Mekanize Tugayı'nın saldırıya uğradığı iddia edilmiş ve kimi tweetlerde 20 kimi paylaşımlarda 50 şehidin olduğuna dair paylaşımlar yapılmıştı.

CANLI YAYINDA ŞOK İDDİA: "20'DEN FAZLA ŞEHİT VAR!"

Türkiye gece yarısı büyük bir şok yaşadı. Haber Global'deki canlı yayın sırasında Optimar Araştırma A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, İdlib'te 20'den fazla şehidimiz olduğunu iddia etti.

Erhan Ertürk'ün moderatör, Özlem Gürses, Osman Erbil ve Barış Yarkadaş'ın konuk olduğu programda konuşan Hilmi Daşdemir, "İdlib'de 20'nin üzerinde malesef şehidirmiz var. Aslına bakarsanız şu an Rusya ile örtülü bir savaş halindeyiz diyebiliriz." dedi.

Programın moteratörü Erhan Ertük, Daşdemir'in bu şok açıklamasının ardından "Henüz bakanlıktan ya da resmi kanallardan bir açıklama yok derken, Daşdemir de "Teyit edilir dakikalar sonra teyit edilecektir" ifadesini kullandı.

Daşdemir'in bu açıklamasıyla birlikte sosyal medya platformu Twitter'da da "sehitlerimizvar" başlığı altında binlerce paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımlarda Rusya'nın, Türk komando taburunu vurduğu ve 20'nin üzerinde şehidin olduğu belirtilirken pek çok video görüntü de paylaşılıyor.

MSB'DEN İBLİB AÇIKLAMASI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre İdlib'te son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejimin 55 tankı, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmatdeposu ve 7 havan imha edildi.

TSK'nın İdlib'te rejim unsurlarını vurduğu anların video kayıtları yayınlandı. İşte o anlar...