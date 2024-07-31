Acı haber Somali'den geldi: Uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'de görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün kalp krizi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda görevli uzman çavuşun kalp krizi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görevli kahraman silah arkadaşımız Deniz Uzman Çavuş Seydi Ünlü, 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz'' denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Ünlü için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DHA