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  3. Acı haberi Bakan Koca duyurdu: ''Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü''

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: ''Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü''

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: ''Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Karagöz sanatçısı Metin Özlen, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 82 yaşında yaşamını yitiren Özlen'in ölümünü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. 

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU
Özlen'in bir fotoğrafına yer veren Koca "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. 

Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

Etiketler metin özlen karagöz
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