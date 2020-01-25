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Acı haberi Bakan Soylu verdi: 15 kişi hayatını kaybetti
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  3. 25 Ocak 2020 01:40

Acı haberi Bakan Soylu verdi: 15 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde 15 kişinin hayatını kaybettiğini 30 kişinin enkaz altında olduğunu açıkladı.

Acı haberi Bakan Soylu verdi: 15 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Malatya'da göçük altında kimse yok, Elazığ'da 30 kişi aranıyor" dedi.

İşte Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar: 

Malatya’da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ’da 10 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Şu anda göçük altında kalan vatandaşımız Malatya’da yok. Elazığ’da ise 30 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Elazığ’da 405 vatandaşımız yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Malatya’da 148 kişi yaralanmıştır. Bunlar da hastaneye sevk edilmiştir. İki ilde toplam 5 yaralımızın durumu ağırdır.

SAĞLIK BAKANI: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Soylu’dan sonra yaptığı açıklamada Elazığ’da hayatını kaybedenlerin sayısının 13 olduğunu, Malatya’da ise hayatını kaybedenlerin sayısının 5 olduğunu söyledi.

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