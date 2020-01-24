Acı haberi Bakan Soylu verdi: 4 kişi hayatını kaybetti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamadan kısa bir süre sonra Malatya ve Elazığ'da toplamda 4 kişinin hayatının kaybettiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: "EKİPLER BÖLGEDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum'' dedi.

Bakan Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum."

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:"HASAR BİLGİLERİ GELİYOR"

Süleyman Soylu'nun yaptığı ilk açıklama şu şekilde:

"Tüm bölgeyle irtibat kurduk, bütün arkadaşlarımız ve ekipler görev başında. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var, herhangi bir canlı kaybı henüz iletilmedi. İki yaralanma vakası geldi. Elazığ merkezde ise 10 binada hasar ihbarı var ancak henüz can kaybı bilgisi yok.

Malatya Pötürge'de birkaç binada hasar var ancak köylerden henüz sağlıklı bir bilgi alamadık. Herhangi bir ölüm ihbarı yok."

AKAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama: İl dışında bazı kayıplar olabilir değerlendirmesi olabilir. Askeri birliklerimize gereken tayakkuz durumunu ilettik. Arkadaşlarımız hazırlıklarını sürdürüyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şu ana kadar gelen haberler rahatlatıcı. Umarım aynı durum devam eder.

