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  3. 23 Kasım 2018 08:43

Acı haberi TSK duyurdu: Bir asker şehit oldu

TSK, dün meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Acı haberi TSK duyurdu: Bir asker şehit oldu
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Van’da görev yapan Teğmen Muhammed Can Sevim, dün askeri araçla geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'den yapılan açıklamada (TSK) "Van’da, 22 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen bir araç kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

EŞİ HAMİLEYDİ

Nazilli’de yaşayan 6 aylık evli ve 4 aylık hamile eşine acı haberi ulaşan Sevim’in akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babasının ayrı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenilen Muhammed Can Sevim’in Van’ın Çaldıran İlçesinde görev yaptığı sırada içinde bulundukları askeri aracın kaza yapması sonucu beraberindeki 3 arkadaşı ile yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sevim dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Sevim ile aynı araçta bulunan 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Acı haberi alan Nazilli’deki Futbol Menajeri baba Cahit Sevim ve ayrı olduğu eşi ile yakınları acı haberi İlçe protokol üyelerinden öğrendi. Arslanlı Mahallesindeki evine giden Kaymakam İbrahim Küçük başta olmak üzere ilçe garnizon komutanı ve sağlık ekipleri acı haberi aileye verdi. Dev Türk Bayrağının asıldığı eve Sevim ailesinin yakınları ve dostları akın etti. Şehit Sevim’in cenazesinin bugün Van’dan Nazilli’ye getirilerek ikindi vakti düzenlenecek olan askeri törenin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

İHA

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