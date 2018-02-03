Acı haberler art arda geldi: 8 asker şehit

TSK'dan yapılan açıklamada Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK açıklamasında şu satırlara yer verildi;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Ayrıca TSK'dan akşam saatlerinde yapılan bir başka açıklamada, bu saldırı sırasında tank çevresinde bulunan bir askerin şehit olduğu bildirilmişti.

HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI: BİR ASKER ŞEHİT

Öte yandan bugün Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu’na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Burseya Dağı'nın eteklerinde yer alan eski adı Saatli Karakolu olan binanın nöbet kulesi isabet aldı. 1 asker şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 5 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

ÇATIŞMADA BİR ASKER ŞEHİT

TSK'dan sabah saatlerinde yapılan açıklamada da, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerle girilen çatışmada 1 askerin şehit olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.