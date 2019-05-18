Acı haberler peş peşe geldi: 2 şehit, 2 yaralı !

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti’nin kırsal Dergili Mahallesi'nde gece saatlerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu sırada saklanan teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte Özel Harekat biriminde görevli komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis de yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yaralı polisler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şehit komiser yardımcısının cenazesi de aynı hastaneye getirilerek silah arkadaşlarının tekbirleri eşliğinde morga konuldu.

Mahalleye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yürütülen operasyon hakkında bilgi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Şanlıurfa Valiliği'nden de çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mayıs 2019 günü saat 02.00 sularında İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

REYHANLI'DAN ACI HABER: 1 ŞEHİT

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyelilere müdahale sırasında Onbaşı Ertuğrul Üstün (21), kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu. Üstün'ün Niğde'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında meydana geldi. Türkiye'ye kaçak olarak girmeye çalışan Suriyelilere askerler müdahale etti. Müdahale sırasında Onbaşı Ertuğrul Üstün, kazara ateş alan kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Silah arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekibinin müdahale ettiği Üstün, tüm çabalara karşın şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün şehit olduğu haberi, Niğde merkeze bağlı Kayırlı köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, askeri erkan ve Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir'den alan baba Ramazan ve anne Gülsüm Üstün, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine geldi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

2 kardeşi bulunan şehit Ertuğrul Üstün, Kayırlı köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Hatay sınır bölgesinde devriye görevi sırasında Suriye tarafından Türkiye tarafına yasa dışı geçmeye çalışan kişileri yakalamak için yapılan müdahale sırasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Müdahale esnada bir kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Onabaşı Ertuğrul Üstün için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.









