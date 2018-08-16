Acı haberler peş peşe geldi: 4 şehit, 3 yaralı !

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede 4 asker şehit düştü.



Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit düştü. Ayrıca 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.